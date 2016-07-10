Бесплатные спины в Red Star Казино

11-11-11 !

11 июля Red Star Казино празднует 11 лет работы в сети интернет. В этот день посетив казино игроки получат 11 бесплатных вращений на игровом автомате Sails of Gold. Все выигрыши игроков будут зачислены на их игровой счет безо всяких дополнительных условий!

ВАЖНО! Игроки могут принять участие в данной акции только в том случае, если ими в любое время до, или во время данной акции был осуществлен успешный депозит



О Red Star Казино:

Red Star представляет собой игровой портал с онлайн казино, live-казино и покер-румом.

В Red Star Казино представлены flash-игры от таких популярных производителей, как: Microgaming, NetEnt, Play’n GO и др. Имеется поддержка русского языка и российских платежных систем: Webmoney, Yandex-Money, QIWI, Moneta.Ru