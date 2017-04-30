К празднику 1 мая RioBet Казино подготовило акцию по раздачи фриспинов на популярном видеослоте Jack and the Beanstalk («Джек и Бобовое дерево») от компании NetEnt.

Количество подарочных бесплатных вращений зависит от уровня лояльности игрока:

— для VIP игроков — промокод 1MAY17V — 50 фриспинов

— для GOLD игроков — промокод 1MAY17G — 20 фриспинов

— для Классик игроков — промокод 1MAY17C — 10 фриспинов

Промокоды активны до 8 мая 2017 (23.59) только в том случае, если есть внесенный депозит на сумму минимум в 500 руб.
Для получения фриспинов нужно:
1) Ввести промокод в Кабинет — Мои Бонусы.
2) Активировать бонус в Кабинет — Мои Бонусы.
3) Играть на фриспины в Кабинет — Мои Фриспины.

Удачи!

RioBet Казино :: Фриспины в Jack and the Beanstalk

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