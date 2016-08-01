Бесплатные вращения в подарок на День ВДВ

Только 2 августа 2016 года, в честь празднования Дня ВДВ, онлайн казино
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— внесение минимального депозита в 2000 рублей (одним платежом)
— 10 бесплатных вращений выдаются только на слот Battle Tanks
— в одном вращении будут задействованы все 9 линий слота, а ставка на одну линию составит 1 рубль
Для
— внесение минимального депозита на 1500 рублей (одним платежом)
— 10 бесплатных вращений выдаются только на слот Battle Tanks
— в одном вращении будут задействованы все 9 линий слота, а ставка на одну линию составит 1 рубль
Еще раз обращаю внимание — данная акция действительна на обоих интернет казино только в течении 14 часов 2 августа (начало в 10.00 по МСК, окончание в 23.59 по МСК).
Игровой автомат Battle Tanks имеет качественную графику и хорошую денежную отдачу, так что бесплатные вращения на нем — это шанс получить неплохую прибыль, практически ничем не рискуя!
Удачи!