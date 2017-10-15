Новый видеослот Blood Suckers 2 от NetEnt

Новый игровой автомат на вампирскую тематику Blood Suckers 2 стал доступен для игры в этом месяце в большинстве онлайн казино работающих с софтом от NetEnt.
По сюжету этой новой слот-игры, молодая вампирша Амилия приезжает в старинный замок вампиров в поисках спрятанных сокровищ своих кровожадных предков, которые были порабощены охотниками за вампирами много-много лет назад. Амилия явилась в замок подготовленная — она долго училась мастерству стрельбы из арбалета и теперь серьезно настроена найти спрятанные сокровища и победить даже демона, который является зловещим хранителем замка и сокровищ.
Видеослот Blood Suckers 2 имеет 5 барабанов и 25 линий выигрыша. В игре присутствует полный комплект слотовых «наваротов»:
— есть Wild, Scatter и Bonus символы.
— присутствуют бесплатные вращения (10 фриспинов даются игроку, если на барабанах слота выпадут 3 и более Scatter-символа). Во время бесплатных спинов все выигрыши по линиям ставок умножаются на множитель х3.
— присутствует бонусная игра, которая запускается, если на барабанах слота выпадут 3 и более Bonus-символа. В бонусной игре нужно случайным образом открывать гробы и сундуки. В них могут быть: денежные призы, ключ (открывает переход на следующий уровень), Scatter-символ или демон (прекращает бонусную игру)
— присутствуют случайные функции, которые активируются во время основной игры случайным образом — выглядит это так — Амилия неожиданно во время вращения барабанов стреляет из арбалета и одна из ячеек слота превращается в Scatter или Bonus символ, что увеличивает вероятность дальнейшего запуска бесплатных вращений или бонусной игры.
Компания NetEnt, разработчик игрового автомата Blood Suckers 2, заявляет что теоретический доход игрока в этой игре составляет 96.94%.
Видео, показывающее игровой процесс на слоте Blood Suckers 2, смотрите здесь:
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