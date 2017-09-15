Фриспины на День Демократии в Bob Casino

Сегодня, в Международный день Демократии,
Бонус-код акции: FRIDAY
Чтобы принять участие в акции сделайте следующее:
— Зайдите на сайт
— Выберите удобный для Вас способ пополнения игрового счёта.
— Нажмите на кнопку «У меня есть бонус-код» и введите в открывшемся поле: FRIDAY
— Пополните счет на сумму не менее RUB 1000 / USD 20 / EUR 20
— Получите 50% бонус до RUB 10000 / USD 100 / EUR 100 и 50 фриспинов в слоте Admiral Nelson!
Обратите внимание — данная акция очень скоротечна. Предложение действительно до 16 сентября, 2017. 23:59 UTC.
Удачи!