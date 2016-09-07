Бесплатные вращения на новом игровом автомате «Армата»

В преддверии празднования Дня танкиста, который в этом году выпадает на 11 сентября, два популярных интернет казино предлагают фриспины на новом слот-автомате «Армата» (разработчик игры — UG Production).

На Vulkan24 Club акция пройдет с 8 по 11 сентября. За каждый минимальный депозит на сумму от 1000 рублей игроки будут получать 10 бесплатных вращений на игровом автомате «Армата». Во время каждого бесплатного спина будут задействованы все 9 линий данного слота, а общая ставка на одно вращение будет 9 рублей.

Такие же условия и в те же сроки предлагает и Vulkan Deluxe Казино .

Краткий обзор видеослота АРМАТА

Новый игровой автомат АРМАТА стал доступен для игры еще в августе и рассчитан на любителей военной тематики — на его 5 барабанах вращаются современные российские танки, самолеты, ракетные установки и армейские джипы. Общий военизированный дизайн слота помещает игрока внутри танка. Для полноты патриотизма, в оформлении присутствует фотокарточка крымского прокурора Натальи Поклонской ((!!! 🙂 )ну, та которая «няш мяш — Крым наш») и георгиевская ленточка на рычаге управления. Слот АРМАТА имеет 9 линий ставок, риск-игру при выигрышном вращении (надо определить черная или красная масть у игральной карты) и бонусную игру в виде 8 бесплатных вращений.

Бесплатные вращения активирует одновременное выпадание 3, 4 или 5 символов ядерной ракеты, при этом все выигрыши умножаются на 2. Перед стартом бесплатных вращений назначается Спецсимвол. Спецсимволы могут «захватывать» барабаны слота и увеличивать выигрыш игрока. Захват происходит при выпадении минимум 3 обычных (буквенных) Спецсимволов или 2 Спецсимволов с российской военной техникой.

Надеюсь, что новый увлекательный слот-автомат АРМАТА будет хорошо встречен игроками — принесет им удачу и высокие денежные выигрыши.