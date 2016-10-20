Квест-слоты с призом в 3000 рублей в MaxBet Казино

Интересную и оригинальную акцию предлагает MaxBet Казино — надо пройти в течении 24 часов квест играя на игровых автоматах. Это не слот-турнир, где игрок соревнуется с другими игроками — квест-слоты подразумевают соревнование игрока с самим собой. Надо собрать за сутки 15 различных комбинаций на 5 разных слот-автоматах соблюдая строгую очередность. Если игрок выполнит все 15 заданий, то он получает приз в размере 3000 рублей.

Акция по квест-слотам в MaxBet Казино начнется 21.10.2016 в 18:00 МСК и закончится 22.10.2016 в 18:00 МСК. Ставки при игре — от 9 рублей.

Вот, пример, первых 3 заданий (из 15) акции квест-слотов — их надо пройти на игровом автомате Book of Ra. Надо собрать по очереди следующие игровые комбинации:

— 4 символа жука-скарабея

— 3 символа археолога

— 5 символов знака Q

Другие задания (по 3 на каждый слот) надо пройти на следующих игровых автоматах: The Money Game, Secret Forest, Banana Splash и The Ming Dynasty.

Более подробную информацию по акции квест-слотов и полному списку заданий смотрите на сайте MaxBet Казино . Как вы, надеюсь, понимаете, чтобы полностью выполнить все 15 заданий квест-слотов, надо потратить довольно много времени на игру. Поэтому присоединяйтесь к данной акции только тогда, когда у вас будут свободны вечер и ночь с пятницы на субботу. Удачи!