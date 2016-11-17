Вулкан Казино проводит новогоднюю акцию

Популярное русскоязычное Вулкан Казино (Velcam Casino) с 18 ноября 2016 г. по 13 января 2017 г. будет проводить новогоднюю акцию под названием «В гостях у Ёлки 2017», главный приз которой – Lexus GX460! Также среди основных подарков:

1 Аэросани амфибия “Патруль”
2 Два телевизора SAMSUNG Ultra HD (4K) LED
3 Четыре Apple MacBook Pro 15
4 Шесть Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB
5 Восемь Apple iPhone 7 Plus 256GB
6 Двенадцать PS4 и многое другое.

Общий призовой фонд составит 17 000 000 рублей. Новогодняя акция в Вулкан Казино (Velcam Casino) будет состоять из восьми турниров, четырех основных заданий и двенадцати одиночных заданий. Прохождение турниров и заданий позволит игрокам собирать золотые билеты, которые в свою очередь дают шанс на подарки от интернет казино.

Новогодняя акция «В гостях у Ёлки 2017» от Вулкан Казино

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