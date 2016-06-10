Получи бесплатно 500 рублей для игры в онлайн казино, сделав ставку на матч ЕВРО-2016 !
Получи бесплатно 500 рублей для игры в онлайн казино, сделав ставку на матч ЕВРО-2016 !

Вулкан Ставка Казино, являясь порталом, который на одном сайте объединяет спортивный тотализатор и онлайн казино, предлагает интересную акцию: игроки за букмекерские ставки на матчи EURO-2016 смогут получить до 12000 бесплатных бонусных рублей для игры в интернет казино.

Если игрок сделает спортивную ставку на футбольный матч EURO-2016 от 500 рублей (или от 5$) с коэффициентом не ниже 1.5, то он получит за каждую такую ставку бесплатных 500 рублей в подарок для игры в онлайн казино! Если игрок сделает ставки на все акционные матчи, то он сможет получить до 12 000 рублей бонусов.

Акция «12000 РУБЛЕЙ ЗА СТАВКИ НА ЕВРО 2016» проходит на протяжении всего Чемпионата Европы по футболу и начать участие в ней можно с любого дня в промежутке с 10 июня по 10 июля.

Список акционных игр и другую информацию по данной акции Вы найдете посетив сайт Вулкан Ставка Казино.

Удачи!

Вулкан Ставка Казино дает бесплатно до 12000 рублей, если игрок делает ставки на матчи EURO-2016

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