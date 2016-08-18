Олимпийская акция от Futuriti Казино

— The Money Game
— Sizzling Hot Quattro
— X-Men
Условия акции следующие:
1) Акция действует в период с 19.08.2016 (12:00 UTC) по 26.08.2016 (12:00 UTC).
2) Для получения бесплатных спинов на особо выгодных условиях необходимо внести депозит и активировать соответствующий игре код:
— Код OLYMP4 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре The Money Game
— Код OLYMP5 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре Sizzling Hot Quattro
— Код OLYMP6 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре X-Men
3) На один игровой аккаунт доступны 3 активации для каждого промо-кода.
4) Значение вейджера — х35
5) Бесплатные вращения должны быть использованы в течение 24 часов после активации бонус-кода
6) Бесплатные вращения доступны только для версии игры на ПК
Более подробную информацию по данной акции (а также другим акциям) Вы можете найти посетив сайт
Удачи!