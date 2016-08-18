Futuriti Казино предлагает бесплатные спины на популярных слотах в рамках акции "Олимпийские игры Futuriti"
Futuriti Казино предлагает бесплатные спины на популярных слотах в рамках акции «Олимпийские игры Futuriti»
Futuriti Казино в дни летней Олимпиады проводит акцию под названием «Олимпийские игры Futuriti». Эта акция по раздачи бесплатных спинов является многоэтапной — начала ближайшего этапа будет 19 августа. В акции участвуют 3 игровых автомата:
— The Money Game
— Sizzling Hot Quattro
— X-Men

Условия акции следующие:
1) Акция действует в период с 19.08.2016 (12:00 UTC) по 26.08.2016 (12:00 UTC).
2) Для получения бесплатных спинов на особо выгодных условиях необходимо внести депозит и активировать соответствующий игре код:
— Код OLYMP4 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре The Money Game
— Код OLYMP5 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре Sizzling Hot Quattro
— Код OLYMP6 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре X-Men
3) На один игровой аккаунт доступны 3 активации для каждого промо-кода.
4) Значение вейджера — х35
5) Бесплатные вращения должны быть использованы в течение 24 часов после активации бонус-кода
6) Бесплатные вращения доступны только для версии игры на ПК

Более подробную информацию по данной акции (а также другим акциям) Вы можете найти посетив сайт Futuriti Казино
Удачи!

Олимпийская акция от Futuriti Казино

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