Олимпийская акция от Futuriti Казино

Futuriti Казино в дни летней Олимпиады проводит акцию под названием «Олимпийские игры Futuriti». Эта акция по раздачи бесплатных спинов является многоэтапной — начала ближайшего этапа будет 19 августа. В акции участвуют 3 игровых автомата:

— The Money Game

— Sizzling Hot Quattro

— X-Men

Условия акции следующие:

1) Акция действует в период с 19.08.2016 (12:00 UTC) по 26.08.2016 (12:00 UTC).

2) Для получения бесплатных спинов на особо выгодных условиях необходимо внести депозит и активировать соответствующий игре код:

— Код OLYMP4 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре The Money Game

— Код OLYMP5 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре Sizzling Hot Quattro

— Код OLYMP6 даёт 30 бесплатных вращений к минимальному депозиту от €10 в игре X-Men

3) На один игровой аккаунт доступны 3 активации для каждого промо-кода.

4) Значение вейджера — х35

5) Бесплатные вращения должны быть использованы в течение 24 часов после активации бонус-кода

6) Бесплатные вращения доступны только для версии игры на ПК

Более подробную информацию по данной акции (а также другим акциям) Вы можете найти посетив сайт Futuriti Казино

Удачи!