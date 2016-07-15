Обзор ZigZag777 Казино

Молодое интернет казино ZigZag777 , имеющее поддержку русского языка и принимающее российские рубли, уже заслужило хорошую репутацию среди азартных игроков.



Казино является собственностью компании JocSolutions Limited и имеет лицензию в Curacao. ZigZag777 Казино имеет удобный интерфейс, приличное оформление и предлагает около 200 игр на популярном софте Microgaming (используется нескачиваемая платформа QuickFire).

В планах данного онлайн казино, до конца лета 2016 года, пополниться игровыми автоматами от компании Pragmatic Play и запустить полноценные скачиваемую и мобильную версии.

После быстрой регистрации, которая займет всего несколько секунд, игрок может пополнить счет и получить 100% приветственный бонус.

Самая маленькая сумма, достаточная для того, чтобы иметь возможность получить бонус — это 250 рублей, максимальным бонусом является сумма — 24 тысячи рублей.

Игрок может отказаться от приветственного бонуса.

В ZigZag777 Казино также действует 15% еженедельный бонус возврата, в случае если игрок проиграл. За неделю, по акции бонуса возврата, можно получить от 500 до 150000 рублей.

Казино ZigZag777 имеет поддержку всех ведущих российских платежных систем: Webmoney, QIWI, Yandex-Money, Moneta.Ru. Также возможны платежи от Сбербанка и Альфа-Банка, ну, и стандартный международный набор — VISA, Mastercard, Neteller , Moneybookers (Skrill) .

Рекомендую посетить и поиграть в ZigZag777 Казино — надеюсь, что ЗИГЗАГ УДАЧИ будет в Вашу пользу!